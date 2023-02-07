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Ганский агент объяснил, почему в «Спартаке» не заиграли Квинси Овусу-Абейе и Уорис

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ганский агент Кейкей Эрзуа объяснил, почему у его соотечественников Квинси Овусу-Абейе и Маджида Уориса не получилось заиграть в «Спартаке».

«Квинси хоть и перешел в «Спартак» из лондонского «Арсенала», но не смог адаптироваться к российскому чемпионату. Языковой барьер и климат сильно повлияли на него, хотя талант не подлежит сомнению.
Маджид Уорис столкнулся с большим количеством травм в «Спартаке», это ему не позволило показать себя. В Швеции он был результативным бомбардиром, который часто огорчал вратарей, а начало карьеры в России для него получилось трудным, он никак не мог найти себя на поле. Уорис тоже обладал большим футбольным потенциалом», — приводит Metaratings слова Эрзуа.

Квинси Овусу-Абейе перешел в «Спартак» из «Арсенала» в январе 2006 года. Он принадлежал московскому клубу до апреля 2010 года, при этом в разные периоды выступал за «Сельту», «Бирмингем», «Кардифф» и «Портсмут» на правах аренды. Футболист принял участие в 44 матчах «Спартака», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Маджид Уорис стал футболистом «Спартака» в январе 2013 года, с января по июнь 2014 года он выступал за «Валансьенн» на правах аренды, а в июле 2014 года перешел в «Трабзонспор». Форвард забил за «Спартак» 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 16 играх за московскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/ganskii-agent-ezrua-obyasnil-pochemu-v-spartake-ne-zaigrali-kvinsi-ovusu-abeie-i-madzhid-uoris-225935/
Квинси Овусу-Абейе
Маджид Уорис
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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