Ганский агент объяснил, почему в «Спартаке» не заиграли Квинси Овусу-Абейе и Уорис

Ганский агент Кейкей Эрзуа объяснил, почему у его соотечественников Квинси Овусу-Абейе и Маджида Уориса не получилось заиграть в «Спартаке».

«Квинси хоть и перешел в «Спартак» из лондонского «Арсенала», но не смог адаптироваться к российскому чемпионату. Языковой барьер и климат сильно повлияли на него, хотя талант не подлежит сомнению.

Маджид Уорис столкнулся с большим количеством травм в «Спартаке», это ему не позволило показать себя. В Швеции он был результативным бомбардиром, который часто огорчал вратарей, а начало карьеры в России для него получилось трудным, он никак не мог найти себя на поле. Уорис тоже обладал большим футбольным потенциалом», — приводит Metaratings слова Эрзуа.

Квинси Овусу-Абейе перешел в «Спартак» из «Арсенала» в январе 2006 года. Он принадлежал московскому клубу до апреля 2010 года, при этом в разные периоды выступал за «Сельту», «Бирмингем», «Кардифф» и «Портсмут» на правах аренды. Футболист принял участие в 44 матчах «Спартака», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Маджид Уорис стал футболистом «Спартака» в январе 2013 года, с января по июнь 2014 года он выступал за «Валансьенн» на правах аренды, а в июле 2014 года перешел в «Трабзонспор». Форвард забил за «Спартак» 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 16 играх за московскую команду.