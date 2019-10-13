Милота дня. Шюррле позирует с дочкой

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поделился новой фотографией в своем Instagram. На нем футболист позирует вместе с дочерью Кайей.

У немца и его супруги Анны Шариповой, которая родом из Казахстана, 3 мая 2019 года родилась Кайя.

Сейчас немец восстанавливается после болезни. В текущем сезоне Шюррле провел 11 матчей за москвичей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Хавбек выступает на правах аренды за «Спартак». Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».

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