Милота дня. Шюррле позирует с дочкой
11:36
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поделился новой фотографией в своем Instagram. На нем футболист позирует вместе с дочерью Кайей.
У немца и его супруги Анны Шариповой, которая родом из Казахстана, 3 мая 2019 года родилась Кайя.
Сейчас немец восстанавливается после болезни. В текущем сезоне Шюррле провел 11 матчей за москвичей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Хавбек выступает на правах аренды за «Спартак». Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».
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