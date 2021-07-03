Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги контрольного матча с австрийским клубом ЛАСК на завершающемся тренировочном сборе (0:3).

— Динамовцы провели три матча за четыре дня. Сегодня просто не хватило сил?

— К сожалению, игра у нас сегодня не получилась. Мы достаточно много сил отдали в предыдущих матчах. На парней ложатся серьезные нагрузки, и им было сложно как физически, так и ментально. Сегодня они старались, но не смогли показать свой лучший футбол, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— Несмотря на это, в первом тайме в нападении были неплохие моменты, а второй и третий гол пропустили после собственных ошибок.

— После первого пропущенного мяча у нас были хорошие подходы. К сожалению, забить не удалось. Потом последовали второй и третий мячи после технического брака с нашей стороны. Во втором тайме пытались переломить ситуацию, но не получилось.

— Какие-то позитивные моменты можете выделить?

— За эти 11 дней команда очень хорошо показала себя под нагрузками. Мы очень интенсивно тренировались. Не стоит забывать, что у нас было всего 16 полевых игроков, и на всех выпала большая нагрузка.

— Если оставить за скобками результат сегодняшней встречи, довольны ли вы итогами первого австрийского сбора?

— Я абсолютно доволен работой тех игроков, которые у нас были на сборе. Сегодня они пытались показать наш футбол, но это сложно сделать, когда ноги не бегут. В целом я могу сказать, что команда растет, и у нее есть характер.