«Спартак» — «Зенит»: Соболев сравнял счет

«Зенит» сравнял счет в матче против «Спартака» в 5-м туре РПЛ — 2:2.

На 63-й минуте забил Александр Соболев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.