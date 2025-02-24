Михаил Кержаков анонсировал вероятное завершение карьеры летом

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, планирует ли он завершить карьеру этим летом.

«Скорее всего, да. С вероятностью 99,9 процента. Нужно всегда оставлять процент на что-то: вдруг случится эпидемия у всех вратарей и я останусь единственным здоровым — буду нарасхват», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

В феврале прошлого года Кержаков заявлял, что последним для него, вероятно, станет сезон-2023/24.

В текущем сезоне 38-летний голкипер не провел ни одного матча во всех турнирах. Кержаков вернулся в «Зенит» летом 2015 года. До этого воспитанник сине-бело-голубых уходил из команды в 2011 году.