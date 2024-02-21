Кержаков: «С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о том, что может уйти из команды в конце сезона.

«С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для маневра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Все может быть», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

37-летний россиянин является воспитанником петербургского клуба. Помимо «Зенита» Кержаков играл за ульяновскую и нижегородскую «Волгу», «Волгарь», «Аланию» и «Анжи».

Всего за сине-бело-голубых голкипер провел 130 матчей, в которых пропустил 112 голов и 52 раза сыграл на ноль. С клубом он 6 раз выигрывал чемпионат России и Суперкубок и 2 раза — Кубок страны.

Контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.