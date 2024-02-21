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21 февраля, 13:25

Кержаков: «С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе»

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о том, что может уйти из команды в конце сезона.

«С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для маневра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Все может быть», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

37-летний россиянин является воспитанником петербургского клуба. Помимо «Зенита» Кержаков играл за ульяновскую и нижегородскую «Волгу», «Волгарь», «Аланию» и «Анжи».

Всего за сине-бело-голубых голкипер провел 130 матчей, в которых пропустил 112 голов и 52 раза сыграл на ноль. С клубом он 6 раз выигрывал чемпионат России и Суперкубок и 2 раза — Кубок страны.

Контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5442870-mihail-kerzhakov-s-vysokoj-dolej-veroyatnosti-eto-moj-poslednij-sezon-v-zenite-i-futbole.html
Михаил Кержаков
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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