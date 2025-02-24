Кержаков рассказал о своем отношении к охоте

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своем отношении к охоте.

— Как вам охота?

— Мамин брат, царствие ему небесное, которого уже нет в живых, к сожалению, был рыболовом, охотником и грибником, он этим жил и убивал не ради развлечений, в девяностые такое ремесло было надежным подспорьем, помогало жить. А ради удовольствия... Не понимаю этого.

— Не можете себе представить, что сможете убить животное?

— Не вижу в этом удовольствия. Хочешь пострелять — в тире этим займись, а на природу можно просто съездить и посмотреть. Я не осуждаю, но вообще не понимаю интереса, когда тебе загоняют эту дичь, она бежит на тебя, и ты лупишь из стволов. Кому-то это нравится — пожалуйста, покупай лицензию и стреляй, но главное, чтобы не было браконьерства. У меня не лежит к этому душа.

— Достаточно недавно Воробьев из «Локомотива» выложил в социальные сети фотографию, как убил 10 зайцев. Как отреагировали?

— Я видел, но не осуждаю. Не люблю, когда толпа начинает набрасываться. Я бы, наверное, не стал такое выкладывать. Опять-таки я не осуждаю — если есть лицензия и все по закону, то вопросов нет. Может, он уже в десятом поколении охотник, — рассказал Кержаков «РБ Спорт».

В Министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что у нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева есть охотничий билет государственного образца, который был выдан в конце 2017 года.