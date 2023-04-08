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Сегодня, 22:56

Игнатов: «Отсутствие Джикии чувствовалось? В плане капитана, да. А так у нас все игроки квалифицированные»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о том, сказалось ли отсутствие Квинси Промеса и Георгия Джикии на результат матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Можешь сказать, что «Динамо» повезло?

— Результат такой. Значит, так случилось, так должно было быть.

— Как сказывается отсутствие Промеса в атаке?

— У нас хорошая академия и много классных футболистов. Все друг друга хорошо дополняют, заменяют. Должен выходить другой и показывать свой максимум.

— Отсутствие Джикии сегодня чувствовалось?

— В плане капитана, да. А так у нас все игроки квалифицированные и способны заменить друг друга в любой ситуации.

— На что «Спартак» может рассчитывать в FONBET Кубке России и чемпионате?

— Не загадываем. Хотим побеждать в каждом матче.

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче РПЛ 8&nbsp;апреля 2023 года. Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

Георгий Джикия
Квинси Промес
Михаил Игнатов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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