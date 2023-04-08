Джикия о травме: «Ждать ли меня к «Торпедо»? Ждите на стадионе»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал «СЭ» о состоянии здоровья после травмы.

— Евгений Владимирович все сказал о моем здоровье. Чувствую себя нормально.

— Тренировались ли в общей группе?

— Не помню.

— Ждать ли вас к «Торпедо»?

— Ждите на стадионе!

Футболист получил повреждение бедра 18 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Позднее пресс-служба красно-белых сообщила, что срок восстановление защитника — три недели.