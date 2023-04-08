Шунин: «Если вы хотите услышать, что я буду критиковать Селихова, то вы ошибаетесь»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал игру голкипера «Спартака» (3:3) Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ.

— Пересматривали третий гол «Динамо»?

— Не могу сказать по этому поводу ничего. Забили — отлично.

— На ваш взгляд, почему Селихов так поступил в эпизоде?

— Это не корректный вопрос ко мне. Если вы хотите услышать, что я его буду критиковать, то вы ошибаетесь. Тем более я этот мяч не видел.