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Михаил Грушевский: «В команде-середняке Акинфееву играть неинтересно»

16:00

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о том, продлит ли вратарь Игорь Акинфеев контракт с московским клубом.

— Летом заканчивается контракт у Акинфеева. Ваш прогноз — продлит?

— Думаю, да. По крайней мере нет ощущения, что Игорь устал от футбола и собирается заканчивать. Но здесь, как мне кажется, спортивная мотивация может преобладать над финансовой.

— К чему ведете?

— К тому, что сейчас многое зависит от руководства. Чтобы бороться за самые высокие места, ЦСКА необходимо качественное усиление. В команде-середняке Акинфееву играть неинтересно.

Полностью интервью с Михаилом Грушевским читайте на сайте «СЭ».

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Карен Саркисян все материалы автора

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