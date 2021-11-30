Михаил Грушевский: «В команде-середняке Акинфееву играть неинтересно»
16:00
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о том, продлит ли вратарь Игорь Акинфеев контракт с московским клубом.
— Летом заканчивается контракт у Акинфеева. Ваш прогноз — продлит?
— Думаю, да. По крайней мере нет ощущения, что Игорь устал от футбола и собирается заканчивать. Но здесь, как мне кажется, спортивная мотивация может преобладать над финансовой.
— К чему ведете?
— К тому, что сейчас многое зависит от руководства. Чтобы бороться за самые высокие места, ЦСКА необходимо качественное усиление. В команде-середняке Акинфееву играть неинтересно.
Полностью интервью с Михаилом Грушевским читайте на сайте «СЭ».
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