Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на слова вратаря уфимской команды Александра Беленова, который раскритиковал работу ВАР в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Достойная игра. Жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион», — написал Беленов в Instagram.

«Зато как он помогает хорошим актерам, Саша!» — прокомментировал публикацию вратаря Мурзагулов.

Напомним, что москвичи сравняли счет на 95-й минуте встречи благодаря голу нападающего Александра Соболева с пенальти.

После этой игры «Спартак» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.