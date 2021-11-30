«Зато как он помогает хорошим актерам!» Мурзагулов — о работе ВАР на матче «Уфа» — «Спартак»
Мурзагулов пошутил о работе ВАР в матче «Уфа» — «Спартак»
15:39
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на слова вратаря уфимской команды Александра Беленова, который раскритиковал работу ВАР в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Достойная игра. Жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион», — написал Беленов в Instagram.
«Зато как он помогает хорошим актерам, Саша!» — прокомментировал публикацию вратаря Мурзагулов.
Напомним, что москвичи сравняли счет на 95-й минуте встречи благодаря голу нападающего Александра Соболева с пенальти.
После этой игры «Спартак» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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