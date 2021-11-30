Рыбус: «Мои слова о Ральфе Рангнике перевели некорректно»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус отреагировал на публикации в российских медиа, в которых приводятся его слова о ситуации в московском клубе, а также об игре сборной России.

«Мои слова переведены с польского на русский некорректно, и это тиражируется в российских СМИ. Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректных интонаций. Вся проблема в неграмотном переводе. Подчеркну, что всегда с уважением отношусь к главному тренеру и руководству «Локомотива».

Впереди стыковые матчи чемпионата мира между Россией и Польшей. Российским СМИ, наверное, предстоит много работы с публикациями на польском языке. Прошу быть внимательнее с переводом", — сказал Рыбус «Чемпионату».

24 марта сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыков отборочного турнира ЧМ-2022. Выигравшая команда в финале стыкового турнира сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.