5 марта, 18:24

Мостовой отказался от совместной работы с Абаскалем после получения тренерской лицензии УЕФА

Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил «СЭ» на вопрос о возможности совместной тренерской работе с экс-наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Если бы у меня была такая возможность, то, конечно же, нет. Я бы взял футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны», — сказал Мостовой «СЭ».

В статусе футболиста Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.

Мостовой проходил обучение в период с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с ним в группе были Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие известные экс-футболисты. Александр Самедов, который также был в группе с Мостовым, 4 марта рассказал «СЭ», что они будут получать дипломы через неделю.

Во время учебы Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

(Александр Абустин)

  • 199

    А что Абаскаль приглашал его на стажировку? Побухать?

    05.03.2025

  • bvp

    В Динамо пойдет вместо Лички, тем более стажировку там проходил.

    05.03.2025

  • Фирсыч

    Он бы взял. Кто бы его взял...

    05.03.2025

  • spartsmen

    на шурика уже однозначно вот такая реакция :cold_sweat::face_vomiting::head_bandage: уже и так половину "новостей" приходится игнорировать, а с шуриком и селюком будет уже 3/4 ...

    05.03.2025

  • Mike101

    Ой фантазёр.

    05.03.2025

  • mikeV

    Мостовому нужен помощник как минимум Маур или Пеп, на меньшее он не согласится.

    05.03.2025

  • Gordon

    Мостовой и Абаскаль. Траляля и Трулюлю.

    05.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Стажировка в Динамо была совершенно секретной. Для этого лохматому выдавали шапку-неведимку.

    05.03.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости