Галактионов: «Присутствует ли Даку в списке кандидатов «Локомотива»? Возможно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

— В разные трансферные окна задавали вопросы: «А вы хотите защитника из другой команды?». Сейчас спрашивают про нападающих. Не хочу это комментировать, некорректно говорить об игроках другого клуба.

Спортивный отдел занимается вопросом относительно списка кандидата. Присутствует ли там Даку? Возможно, да. Были ли переговоры — мне неизвестно. Желание усилить группу игроков атаки? Мы должны четко понимать, что у нас есть Воробьев, Сулейманов, Раков, которые нацелены на достижение результата. Мы очень рады за Воробьева, который прервал свою безголовую серию. Он забивает, на его счету есть мячи — свою норму он выполняет. Очень важна вера в игрока.

В этом сезоне на счету 27-летнего албанца 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.