Галактионов — о возможном трансфере Джикии: «На позиции центральных защитников у нас комплект»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможное подписание защитника Георгия Джикии.

«На позиции центральных защитников у нас комплект. У нас нет информации об уходе кого-либо. Все на месте. Джикия? Нам об этом ничего неизвестно. Мы не разговаривали с ним. При этом все понимают, что он — один из самых титулованных футболистов в российском футболе. Но этот вопрос лучше задать спортивному директору», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что 31-летний Джикия может присоединиться к железнодорожникам в случае продажи клубом Сесара Монтеса или Жерзино Ньямси.