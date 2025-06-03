Источник: «Локомотив» подпишет Джикию в случае продажи иностранного защитника

Защитник «Химок» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, железнодорожники подпишут 31-летнего футболиста на один год, если продадут иностранного центрального защитника. Скорее всего, им станет Сесар Монтес или Жерзино Ньямси. При таком раскладе Джикия будет зарабатывать в московской команде около 5 миллионов рублей в месяц.

Отмечается, что Джикия сам связался с «Локомотивом». В клубе, в свою очередь, считают, что команде пригодится возрастной защитник, который мог бы передать свой опыт молодым игрокам и стать проводником идей тренера.

Джикия выступает за «Химки» с 2024 года. Ранее стало известно, что команда не примет участия в следующем сезоне РПЛ из-за отказа в получении лицензии.