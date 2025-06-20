Алаев — о задержании совладельца «Торпедо»: «РПЛ придерживается нулевой терпимости к коррупционным действиям»

Президент РПЛ Александр Алаев сделал заявление о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

19 июня стало известно, что против Соболева и директора клуба Валерия Скородумова завели уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу своей команды.

«Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом.

Важно отметить, что разбирательство в отношении руководства ФК «Торпедо» проводится относительно соревнования, организатором и оператором которого Российская Премьер-Лига не является.

Вместе с тем мы, разумеется, при первой необходимости готовы помогать правоохранительным органам для полного восстановления справедливости в тех областях расследования, где может понадобиться наше содействие.

Также Российская премьер-лига внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит Департамент защиты игры РФС. В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников МИР РПЛ сезона 2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», — говорится в заявлении Алаева.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.