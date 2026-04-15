«Трабзонспор» готов отпустить форварда Аугусто в «Зенит» летом

«Трабзонспор» готов рассмотреть предложение «Зенита» по трансферу форварда Фелипе Аугусто летом. Как утверждает Legalbet, турецкий клуб открыт для переговоров с сине-бело-голубыми по окончании сезона-2025/26.

Зимой сообщалось, что «Зенит» уже интересовался Аугусто, однако до трансфера дело не дошло. На данный момент у турецкой команды нет предложений по нападающему.

В сезоне-2025/26 22-летний бразилец принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив 13 голов. Его контракт с «Трабзонспором» действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Аугусто присоединился к турецкому клубу прошлым летом из бельгийского «Серкль Брюгге» за 5 миллионов евро.

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