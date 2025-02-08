«Евро-Футбол»: «Спартак» не рассматривает Глебова в качестве замены Иличу

«Спартак» не проявляет интереса к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову, сообщает «Евро-Футбол».

По данным источника, в случае срыва перехода хавбека «Торино» Ивана Илича, красно-белые будут искать варианты усиления среди иностранцев.

В этом сезоне 25-летний Глебов сыграл 23 матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 миллионо евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.