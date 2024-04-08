В Нидерландах сообщили, что потенциальный сменщик Абаскаля Янсен мог оказаться в «Аяксе»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении тренера Паскаля Янсена в «Спартак».

«Думаю, что это неплохой тренер для «Спартака». Кажется, два месяца назад он был уволен из «АЗ» из-за того, что какое-то время команда показывала неудовлетворительные результаты. Это скорее тренер, который ставит атакующий футбол. Прошлым летом он был кандидатом на пост главного тренера «Аякса», — сказал Каптейнс «СЭ».

7 апреля журналист Иван Карпов заявил, что руководство московского клуба отправит Абаскаля в отставку на этой неделе. По информации «СЭ», во вторник, 9 апреля, состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении испанца.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года.