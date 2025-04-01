Metaratings: «Спартаку» интересен защитник «Рубина» Рожков

Защитник «Рубина» Илья Рожков попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые рассчитывают оформить потенциальную сделку летом 2025 года.

20-летний Рожков в этом сезоне провел 24 матча за казанцев, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас. Всего он провел за клуб 45 игр, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. На его счету 6 матчей за молодежную сборную России.

Контракт левого защитника с «Рубином» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.