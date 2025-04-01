Комличенко считает Тюкавина лучшим российским нападающим

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает игрока «Динамо» Константина Тюкавина лучшим российским форвардом.

«Если смотреть до травмы, Тюкавин был таким. Это топовый нападающий, игрок штрафной. Он и забил сколько в прошлом сезоне, стал лучшим игроком РПЛ! Жалко, что он сломался. Чалов мне нравится как нападающий, но он нестабильно сейчас выступает. Соболева тоже точно нельзя таким назвать, он и сам это понимает. Ему не хватает уверенности. Думаю, один забьет — тогда все пойдет хорошо», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Тюкавин в этом сезоне забил 8 мячей и сделал 3 голевых паса в 22 матчах за «Динамо». 22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в воскресенье, 2 марта, в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).