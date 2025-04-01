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1 апреля 2025, 17:17

Комличенко считает Тюкавина лучшим российским нападающим

Руслан Минаев

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает игрока «Динамо» Константина Тюкавина лучшим российским форвардом.

«Если смотреть до травмы, Тюкавин был таким. Это топовый нападающий, игрок штрафной. Он и забил сколько в прошлом сезоне, стал лучшим игроком РПЛ! Жалко, что он сломался. Чалов мне нравится как нападающий, но он нестабильно сейчас выступает. Соболева тоже точно нельзя таким назвать, он и сам это понимает. Ему не хватает уверенности. Думаю, один забьет — тогда все пойдет хорошо», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Тюкавин в этом сезоне забил 8 мячей и сделал 3 голевых паса в 22 матчах за «Динамо». 22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в воскресенье, 2 марта, в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Источник: РБ Спорт
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Александр Соболев
Константин Тюкавин
Николай Комличенко
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
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9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
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Натан Гассама

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И К Ж
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 1 1 0
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Максим Савельев
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Оренбург

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