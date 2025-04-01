Sport24: Вильягра еще не дебютировал за ЦСКА из-за адаптации к новой команде

Стало известно, почему полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра еще не дебютировал за команду.

По данным Sport24, 24-летний аргентинец полностью здоров, но ему необходимо время на адаптацию. Ожидается, что футболист может выйти на поле уже в апреле.

Вильягра перешел в ЦСКА из «Ривер Плейт» в начале марта 2025 года. Армейцы подписали контракт с игроком на 5 лет.