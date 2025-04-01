Sport24: Вильягра еще не дебютировал за ЦСКА из-за адаптации к новой команде
Стало известно, почему полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра еще не дебютировал за команду.
По данным Sport24, 24-летний аргентинец полностью здоров, но ему необходимо время на адаптацию. Ожидается, что футболист может выйти на поле уже в апреле.
Вильягра перешел в ЦСКА из «Ривер Плейт» в начале марта 2025 года. Армейцы подписали контракт с игроком на 5 лет.
Источник: Sport24
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|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
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|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
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|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|
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|
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|0
|0
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|0
|
15
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|2
|0
|0
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|0
|
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|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|9.08
|20:30
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|10.08
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|Факел – Ахмат
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Зенит
|3
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|
Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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|
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Педро
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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