Metaratings: «Спартак» рассматривал форварда «Гента» Кейперса в качестве альтернативы Угальде

«Спартак» интересовался нападающим «Гента» Уго Кейперсом, сообщает Metaratings.

По информации источника, 26-летний бельгиец был альтернативой форварду «Твенте» Манфреду Угальде. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Угальде отправился на медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак».

Сторона Кейперса запросила зарплату в размере 5 миллионов евро в год, а затем отказалась от переезда в Россию.

Кейперс выступает за «Гент» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за бельгийский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 6 голевых передач. Контракт игрока с «Гентом» рассчитан до июня 2026 года.

Ранее нападающий играл за «Мехелен», «Олимпиакос», «Аяччо», греческий «Эрготелис» и «Стандард».