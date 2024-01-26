Якубко — о переводе Кругового в «Зенит-2»: «В нормальном футбольном обществе такие вещи не делают»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал перевод защитника «Зенита» Данила Кругового во вторую команду «Зенита».

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

«Конечно, это неправильно. Игрок потеряет полгода. В нормальном футбольном мире если футболист хорошо отработал в команде, к нему относятся иначе. Ну не договорились — и что тут такого страшного? Уходит он в другой клуб. Зачем портить ему полгода? Я этого не понимаю. В нормальном футбольном обществе такие вещи не делают», — цитирует Якубко «РБ Спорт».