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Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что «Зенит» потерял лицо, отправив Кругового в дубль

Руслан Минаев
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал перевод защитника «Зенита» Данила Кругового во вторую команду питерцев.

«Так поступать солидной команде нельзя. «Зенит» теряет свое лицо, отправляя Кругового в дубль. Это решение не принесет никому пользы. Ну не хочет парень больше играть за вас, так отпустите его сейчас. Можно же было продать его и выручить какие-то деньги, например. Или оставить до лета, чтобы он принес пользу команде во второй части чемпионата», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Зенит-2
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Спартак

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