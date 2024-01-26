Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что «Зенит» потерял лицо, отправив Кругового в дубль

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал перевод защитника «Зенита» Данила Кругового во вторую команду питерцев.

«Так поступать солидной команде нельзя. «Зенит» теряет свое лицо, отправляя Кругового в дубль. Это решение не принесет никому пользы. Ну не хочет парень больше играть за вас, так отпустите его сейчас. Можно же было продать его и выручить какие-то деньги, например. Или оставить до лета, чтобы он принес пользу команде во второй части чемпионата», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».