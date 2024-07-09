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Сегодня, 18:40

Стали известны условия возможного перехода Соболева из «Спартака» в «Зенит»: 8 миллионов евро — трансферная сумма, зарплата — около 2 миллионов

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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«СЭ» стали известны условия, на которых 27-летний форвард Александр Соболев может в ближайшее время перейти из «Спартака» в «Зенит». Красно-белые получат в качестве компенсации за футболиста, чей контракт действует до июня 2026 года, около 8 миллионов евро. В эту сумму не входят агентские выплаты, а также подписной бонус.

Зарплата нападающего в невском клубе составит, по нашим данным, порядка 2 миллионов евро в год — без учета премиальных за достижение определенных результатов в составе сине-бело-голубых. При этом в среднем за сезон Соболев будет зарабатывать несколько больше, чем в московской команде — если приплюсовать к окладу тот самый подписной бонус и разбить его в равных долях по годам.

Александр Соболев может перейти в &laquo;Зенит&raquo;. Соболев идет по пути Дзюбы. Негатив болельщиков обеспечен, а что получится в игре?

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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