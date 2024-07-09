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«Химки» проиграли белградскому ОФК

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«Химки» в товарищеском матче уступили белградскому ОФК со счетом 2:3.

У химчан голами отметились Самину Абдуллахи и Александр Руденко.

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Химки» 21 июля дома примут махачкалинское «Динамо».

ФК ОФК Белград
ФК Химки
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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