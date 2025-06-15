Metaratings.ru: «Спартак» ищет нового центрального полузащитника

«Спартак» продолжает искать нового центрального полузащитника, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые рассматривают легионеров стоимостью от 10 до 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что посредники хотят продать хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко в Латинскую Америку, но московский клуб не намерен расставаться с аргентинцем.

В сезоне-2024/25 в центре поля за «Спартак» играли Барко, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Наиль Умяров и Данил Пруцев.