«Балтика» подписала контракт с защитником Бевеевым

«Балтика» объявила о переходе в команду защитника «Урала» Мингияна Бевеева.

Соглашение с 29-летний игроком рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Мы приветствуем Мингияна в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в заявлении калининградской команды.

Бевеев выступал за «Урал» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей в ФНЛ-1, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

По итогам сезона-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.