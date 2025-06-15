Источник: «Акрон» могут покинуть пять футболистов

«Акрон» хочет расстаться с вратарем Сергеем Волковым, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, в тольяттинском клубе ищут нового голкипера на роль основного. «Акрон» рассматривает кандидатуры Виталия Гудиева («Факел»), Никиты Кокарева («Химки»), Даниила Одоевского («Зенит») и Юрия Дюпина, который по окончании сезона покинул «Краснодар».

Также «Акрон» готов рассмотреть предложения по защитнику Вячеславу Бардыбахину, полузащитникам Артуру Галояну, Кириллу Данилину и форварду Сергею Грибову.

По итогам минувшего сезона тольяттинцы заняли девятое место в чемпионате России с 35 очками.