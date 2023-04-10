Источник: Бердыев покинул «Сочи», команду возглавит Дмитрий Хохлов

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев покинул свой пост, сообщает Metaratings.

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера сочинцев до конца сезона будет назначен Дмитрий Хохлов.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).