Экс-тренер «Локомотива» Гришин: «Для меня Дзюба как человек закончился»

Бывший тренер «Локомотива» Александр Гришин поделился впечатлениями от игры московского клуба с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ (1:2).

«Мне понравился матч. «Локомотив» перехватывал инициативу. «Зенит» играл неплохо в первом тайме, имел преимущество в держании мяча. Сказались футбольные качества бразильцев, они сделали результат. Семак вовремя сделал замены. «Локомотив» провел их слишком поздно. Семак все сделал правильно с тренерской точки зрения», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Также он прокомментировал ситуацию, в которой форвард железнодорожников Артем Дзюба по окончании матча не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку.

«Видел этот момент. Знаю Сергея Богдановича как хорошего человека. Видел, что он пошел к Дзюбе пожать руку, но Артем этого не сделал. Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идет тренер, который доверял тебе четыре года, сделал тебя четырехкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака», — добавил специалист.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.