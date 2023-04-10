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Экс-тренер «Локомотива» Гришин: «Для меня Дзюба как человек закончился»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Александр Гришин поделился впечатлениями от игры московского клуба с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ (1:2).

«Мне понравился матч. «Локомотив» перехватывал инициативу. «Зенит» играл неплохо в первом тайме, имел преимущество в держании мяча. Сказались футбольные качества бразильцев, они сделали результат. Семак вовремя сделал замены. «Локомотив» провел их слишком поздно. Семак все сделал правильно с тренерской точки зрения», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Также он прокомментировал ситуацию, в которой форвард железнодорожников Артем Дзюба по окончании матча не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку.

«Видел этот момент. Знаю Сергея Богдановича как хорошего человека. Видел, что он пошел к Дзюбе пожать руку, но Артем этого не сделал. Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идет тренер, который доверял тебе четыре года, сделал тебя четырехкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака», — добавил специалист.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-dlya-menya-dzyuba-zakonchilsya-kak-chelovek-raz-ne-pozhal-ruku-semaku-u-artema-chto-to-ne-tak-s-golovoj/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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П
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