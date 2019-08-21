«Металлистом, говорите?» «Рубин» подколол «Ростов» ретровидео с поющим у рояля Карпиным
«Рубин» пошутил над «Ростовом» в преддверии матча 7-го тура чемпионата России. Ростовчане в официальном Twitter опубликовали коллаж, на котором главный тренер Валерий Карпин представлен в виде байкера.
«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом», — говорится в сообщении «Ростова».
Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом ?— Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2019
До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!
Билеты доступны в кассах «Ростов-Арены» и «Олимпа-2» (с 10 до 19 без выходных) и онлайн ??https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/6ActNypall
«Металлистом, говорите?» — ответил «Рубин», приложив старое видео, где Карпин поет лирическую балладу на испанском.
Металлистом, говорите? ? pic.twitter.com/LOZ3Y3tg5h— «Рубин» Казань (@fcrk) August 21, 2019
Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 25 августа, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию