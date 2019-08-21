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«Металлистом, говорите?» «Рубин» подколол «Ростов» ретровидео с поющим у рояля Карпиным

16:57

«Рубин» пошутил над «Ростовом» в преддверии матча 7-го тура чемпионата России. Ростовчане в официальном Twitter опубликовали коллаж, на котором главный тренер Валерий Карпин представлен в виде байкера.

«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом», — говорится в сообщении «Ростова».

«Металлистом, говорите?» — ответил «Рубин», приложив старое видео, где Карпин поет лирическую балладу на испанском.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 25 августа, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию

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