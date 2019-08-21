«Металлистом, говорите?» «Рубин» подколол «Ростов» ретровидео с поющим у рояля Карпиным

Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом ?



До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!



Билеты доступны в кассах «Ростов-Арены» и «Олимпа-2» (с 10 до 19 без выходных) и онлайн ??https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/6ActNypall