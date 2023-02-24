Аршавин: «Малком и Клаудиньо могут заиграть за сборную России? Я против натурализованных игроков»

Менеджер «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал «СЭ» предоставление российского гражданства игрокам команды из Санкт-Петербурга Малкому и Клаудиньо.

— Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Как вы относитесь к этому?

— Спокойно к этому отношусь.

— Теперь у них появляется возможность заиграть за сборную России. Это пойдет на пользу нашей национальной команде?

— Вы знаете мое отношение, я против натурализованных игроков.

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.