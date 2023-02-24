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Сегодня, 17:34

Аршавин: «Малком и Клаудиньо могут заиграть за сборную России? Я против натурализованных игроков»

Аршавин прокомментировал предоставление российского гражданства Малкому и Клаудиньо
Артем Бухаев
Корреспондент
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Менеджер «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал «СЭ» предоставление российского гражданства игрокам команды из Санкт-Петербурга Малкому и Клаудиньо.

— Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Как вы относитесь к этому?

— Спокойно к этому отношусь.

— Теперь у них появляется возможность заиграть за сборную России. Это пойдет на пользу нашей национальной команде?

— Вы знаете мое отношение, я против натурализованных игроков.

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Андрей Аршавин
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
7
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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