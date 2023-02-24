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Сегодня, 17:37

Журова назвала смелым поступком получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» предоставление российского гражданства игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«В нынешней ситуации вообще просить российское гражданство, особенно легионерам, достаточно смелый поступок. Когда раньше легионеры просили российское гражданство, это было одно, сейчас же мы понимаем, какое осуждение в мире это может вызвать. По-разному к этому относятся. Спортсмен, который просит российское гражданство, миллион раз подумает, а стоит ли ему это делать, к сожалению. Пройдет время, все вернется на круги своя и это будет нормой. Но в данный момент это достаточно не так просто. И когда такое происходит, это даже для мирового спорта становится неожиданностью. Как так? Русские должны бежать из России, а тут легионеры, наоборот, к ним приезжают. Это развеивает ряд мифов по поводу смены гражданства наших спортсменов», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Светлана Журова
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

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