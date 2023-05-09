Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Мелкадзе после разгрома от «Локо»: «В раздевалке не было напряженности. Поговорили, посмотрели друг другу в глаза»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал для «СЭ» поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Результат плохой, была равная игра. В раздевалке не было напряженности. Поговорили, посмотрели друг другу в глаза. Падение «Сочи» в таблице? Сейчас мы готовимся к 27-му туру», — сказал Мелкадзе «СЭ».

После 26 туров сочинцы с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда на своем поле сыграет с «Ростовом».

Георгий Мелкадзе
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуристка выиграла финал «Гран-при» с онкологией. Болезнь обнаружили на ранней стадии
Бегуний оскорбили предназначенными для домохозяек призами. Феминистки в гневе
ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши
«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске
Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека
Появилось видео с места падения дерева в парке Саратова
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Хусаинов назвал одну из причин плохого судейства в России
Сергеев назвал гол в ворота «Спартака» самым важным в своей карьере
Бирюков заявил, что матчи со «Спартаком» всегда складываются трудно
Масалитин объяснил нервами грубую ошибку голкипера «Спартака» Селихова
«Посмотрю скучный матч, но не скучную фигурку. Футбол в России популярнее». Кучаев — о романе с Радионовой и ЦСКА
Романцев о Сергееве: «Думающий, нестандартный нападающий»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Непомнящий оценил игру «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ
Экс-арбитр Хусаинов считает, что ошибки судей РПЛ стали заметнее из-за отсутствия еврокубков
Мелкадзе — о контракте: «Хотелось бы остаться в «Сочи»
Агент Писарского: «Предупреждал, что переход в «Крылья Советов» будет большой ошибкой»
Первый тренер Дзюбы — о контракте с «Локомотивом»: «Если будут какие-то телодвижения, то Артем может заблудиться»
Пономарев считает возраст Набабкина нормальным для защитника в современном футболе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Педриньо заявил о работе по трудоустройству игрока в Европе

Защитник «Сочи» Сиссако считает чемпионаты Бельгии и России одинаково хорошими
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости