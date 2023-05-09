Мелкадзе после разгрома от «Локо»: «В раздевалке не было напряженности. Поговорили, посмотрели друг другу в глаза»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал для «СЭ» поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Результат плохой, была равная игра. В раздевалке не было напряженности. Поговорили, посмотрели друг другу в глаза. Падение «Сочи» в таблице? Сейчас мы готовимся к 27-му туру», — сказал Мелкадзе «СЭ».

После 26 туров сочинцы с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда на своем поле сыграет с «Ростовом».