Защитник «Сочи» Сиссако считает чемпионаты Бельгии и России одинаково хорошими

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако в комментарии для «СЭ» сравнил бельгийскую лигу с РПЛ.

«Уровень разный. Обе лиги одинаково хорошие. Возможно, здесь игроки лучше оснащены в техническом плане, в Бельгии же футболисты физически более развиты», — сказал Сиссако «СЭ».

22-летний малиец перешел в сочинский клуб из льежского «Стандарда» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 13 матчей и забил 1 гол.