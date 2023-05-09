Агент Педриньо заявил о работе по трудоустройству игрока в Европе

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педриньо, высказался о будущем футболиста.

«Ведется ли работа по трудоустройству Педро в Европе? Конечно, да. Но пока нет никаких предложений», — сказал Гарсия «СЭ».

«Локомотив» в январе отдал 23-летнего полузащитника в аренду в «Сан-Паулу», но бразильский клуб расторг соглашение в конце апреля из-за обвинения игрока в домашнем насиилии.