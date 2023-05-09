Агент Педриньо заявил о работе по трудоустройству игрока в Европе
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педриньо, высказался о будущем футболиста.
«Ведется ли работа по трудоустройству Педро в Европе? Конечно, да. Но пока нет никаких предложений», — сказал Гарсия «СЭ».
«Локомотив» в январе отдал 23-летнего полузащитника в аренду в «Сан-Паулу», но бразильский клуб расторг соглашение в конце апреля из-за обвинения игрока в домашнем насиилии.
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|6
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|48-24
|51
|
3
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|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
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|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
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|6
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|42
|
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|42
|
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|26
|12
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|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
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|26
|10
|4
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|35-48
|34
|
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|27-41
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|
12
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|6
|7
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|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
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|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
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|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6
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