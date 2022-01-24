Максим Калиниченко о паспорте болельщика: «Почему бы не сделать Театр ID или Кино ID?»

Полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение по поводу закона о паспорте болельщика (FAN ID).

«А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? — написал Калиниченко в своем Telegram-канале. — Ну чтобы уж наверняка проследить где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно все это, ей богу, и грустно...

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдет, и, соответственно, перепись их не коснется. Ну а трибуны опустеют минимум на половину. И вроде понятно кому и зачем это нужно, но не понятно, что еще не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа».

Ранее стало известно, что фанаты «Спартака» из-за закона о FAN ID приняли решение бойкотировать матчи команды.