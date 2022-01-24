Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:12

Максим Калиниченко о паспорте болельщика: «Почему бы не сделать Театр ID или Кино ID?»

Евгений Петров
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение по поводу закона о паспорте болельщика (FAN ID).

«А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? — написал Калиниченко в своем Telegram-канале. —  Ну чтобы уж наверняка проследить где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно все это, ей богу, и грустно...

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдет, и, соответственно, перепись их не коснется. Ну а трибуны опустеют минимум на половину. И вроде понятно кому и зачем это нужно, но не понятно, что еще не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа».

Ранее стало известно, что фанаты «Спартака» из-за закона о FAN ID приняли решение бойкотировать матчи команды.

Источник: https://t.me/KalinaMaks25/456
Максим Калиниченко
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Материалы сюжета: Паспорт болельщика Fan ID: что такое и как оформить, когда внедрят в российском футболе, как попасть на матчи РПЛ, закон Госдумы
Рауль Рианчо — о введении Fan ID: «Спартак» без своих болельщиков — совсем другая команда»
Андрей Федун — о введении Fan ID: «Я даже не знаю, что это такое»
Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал введение закона о Fan ID
Актер Баринов — о Fan ID: «Когда собираются два идиота — страшно, когда их много — катастрофа»
На трибунах становится тише. Введение FAN ID — спорное решение
Экс-глава фанатского движения «Краснодара» заявил о бойкоте Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелкадзе успешно прошел медосмотр для «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости