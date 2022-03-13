Мелкадзе заявил, что «Спартак» навсегда останется для него родным клубом

Мелкадзе заявил, что по сравнению со «Спартаком» в «Сочи» нет давления

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0) рассказал об уходе из «Спартака», отметив, что это родной клуб.

— Внутри я красно-белый? Не знаю, наверное. Но это родной клуб. Он навсегда останется.

— В «Сочи» вам нравится с точки зрения давления, которое отсутствует?

— Да, если сравнивать давление, то в «Сочи» его нет. Мы отвечаем перед друг другом, перед коллективом, перед тренерами.

— Как вы успокаиваете легионеров?

— Никак. Они и так спокойные.

— Какие у вас цели?

— Закрепиться в тройке.

— Насколько это возможно, учитывая, какую форму набирает ЦСКА?

— Мы же тоже можем набрать форму. Закрепиться в тройке — неплохой результат для такой молодой команды.