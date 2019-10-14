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Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»

20:26
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Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.

— В «Спартаке» поменялся тренер, вместо Карреры пришел Кононов, который пришел на нашу игру в «Спартаке-2». Мы тогда выиграли 3:0, я гол забил, голевую отдал. После этого он меня спросил, готов ли я к переходу в главную команду. Я сказал: «Да!». Я поехал на зимние сборы в Катар, мы там выиграли кубок.

Весной я часто выходил на поле, но в матче с «Динамо» получил серьезную травму — голеностоп вывернул. После этой травмы я играл не очень хорошо.

22-летний игрок принадлежит «Спартаку» и выступает за «Тамбов» на правах аренды. В текущем сезоне Мелкадзе провел 11 матчей, в которых забил 3 гола.

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