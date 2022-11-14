Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:54

Мелкадзе оценил выступление «Сочи» в первой половине сезона РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил выступления клуба в первой половине сезона РПЛ.

«Приближаются сборы, и у нас нет страха, что в период зимней паузы мы потеряем нашу хорошую форму, команда идет на девятом месте. Каждый из нас профессиональный футболист, и, думаю, индивидуально правильно надо подойти к выходным. Может, потренироваться лишний раз, чтобы на тренировки не приезжать с полуопухшими ногами. По первой части сезона оцениваю игры «Сочи» в целом неплохо. Если оценивать из 10, то оценка — 7», — приводит слова Мелкадзе Sport24.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах. Команда выиграла семь матчей, четыре провела вничью и шесть проиграла.

Источник: Sport24
Георгий Мелкадзе
РПЛ
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В российских лыжах — новая звездная пара. Девушка на четыре года старше, ее избранник — из тундры
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Црвена Звезда» проведет встречу со стороной Сычевого на матче с «Зенитом»
Мостовой: «Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Он уедет года через два, и все его забудут»
Кузнецов: «Вначале ЦСКА играл ярко, а сейчас команда не показывает тот футбол, нет изюминки»
В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном трансфере Сычевого в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере форварда «Оренбурга» Сычевого
Агент Тодоровича рассказал о восстановлении от травмы защитника «Ахмата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Торпедо» интересуются нападающим «Шкендии» Дориевым

Тарханов назвал «Спартак» единственным соперником «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости