Мелкадзе оценил выступление «Сочи» в первой половине сезона РПЛ

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил выступления клуба в первой половине сезона РПЛ.

«Приближаются сборы, и у нас нет страха, что в период зимней паузы мы потеряем нашу хорошую форму, команда идет на девятом месте. Каждый из нас профессиональный футболист, и, думаю, индивидуально правильно надо подойти к выходным. Может, потренироваться лишний раз, чтобы на тренировки не приезжать с полуопухшими ногами. По первой части сезона оцениваю игры «Сочи» в целом неплохо. Если оценивать из 10, то оценка — 7», — приводит слова Мелкадзе Sport24.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах. Команда выиграла семь матчей, четыре провела вничью и шесть проиграла.