В «Торпедо» интересуются нападающим «Шкендии» Дориевым

«Торпедо» интересуется нападающим северомакедонской «Шкендии» Люпче Дориевым, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, главный тренер московской команды Андрей Талалаев должен принять решение в течение ближайших недель.

Отмечается, что контракт 27-летнего македонца с «Шкендией» рассчитан до июня 2023 года, зимой футболист готов выступать в РПЛ.

В нынешнем сезоне Дориев провел 18 матчей в составе «Шкендии», в которых забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.