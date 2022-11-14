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Сегодня, 17:41

В «Торпедо» интересуются нападающим «Шкендии» Дориевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Торпедо» интересуется нападающим северомакедонской «Шкендии» Люпче Дориевым, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, главный тренер московской команды Андрей Талалаев должен принять решение в течение ближайших недель.

Отмечается, что контракт 27-летнего македонца с «Шкендией» рассчитан до июня 2023 года, зимой футболист готов выступать в РПЛ.

В нынешнем сезоне Дориев провел 18 матчей в составе «Шкендии», в которых забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-interesuetsya-vingerom-shkendii-dorievy-m/
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 - : -
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