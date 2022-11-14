Тарханов назвал «Спартак» единственным соперником «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил перспективы борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Тут очень важно, кто потеряет очки и важна игра между собой. Сейчас «Динамо» хорошо выглядит, хотя и ЦСКА неплохо играл, достаточно имел моментов забивать голы. «Динамо» и ЦСКА навряд ли смогут бороться за чемпионство. Пока нет такой стабильности, как у «Зенита». Видите, какой был провал у «Динамо». Но сейчас, кажется, все налаживается. Вчера была хорошая игра между двумя московскими командами. Единственный конкурент на данный момент — «Спартак», — приводит слова Тарханова Sport24.

Он также отметил, что после зимней паузы командам будет важно хорошо сыграть игры между собой. По его словам, в этих матчах будет решаться сможет ли «Спартак» обыграть ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место (36 очков). «Динамо» и ЦСКА набрали по 29 очков, но бело-голубые опережают красно-синих по дополнительным показателям и занимают четвертую строчку.