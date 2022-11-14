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Сегодня, 17:57

Тарханов назвал «Спартак» единственным соперником «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов оценил перспективы борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Тут очень важно, кто потеряет очки и важна игра между собой. Сейчас «Динамо» хорошо выглядит, хотя и ЦСКА неплохо играл, достаточно имел моментов забивать голы. «Динамо» и ЦСКА навряд ли смогут бороться за чемпионство. Пока нет такой стабильности, как у «Зенита». Видите, какой был провал у «Динамо». Но сейчас, кажется, все налаживается. Вчера была хорошая игра между двумя московскими командами. Единственный конкурент на данный момент — «Спартак», — приводит слова Тарханова Sport24.

Он также отметил, что после зимней паузы командам будет важно хорошо сыграть игры между собой. По его словам, в этих матчах будет решаться сможет ли «Спартак» обыграть ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место (36 очков). «Динамо» и ЦСКА набрали по 29 очков, но бело-голубые опережают красно-синих по дополнительным показателям и занимают четвертую строчку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-14-tarkhanov-dinamo-i-tsska-vryadli-smogut-borotsya-za-chempionstvo
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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