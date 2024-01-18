Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Яркие голы Севикяна навсегда останутся в истории клуба»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, чем ему запомнился полузащитник Эдгар Севикян, перешедший в «Ференцварош».

«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что Эдгар пока не забывался, чтобы чем-то запомниться. Еще вчера утром он был членом нашей команды, нашего клуба. Его отличительная черта — спокойствие. Севикян редко проявлял свои эмоции, хотя на поле, когда у него что-то получалось или не получалось, он мог это показать. Эдгар — глубоко переживающий за себя, за свою игру человек. Самокопание, постоянный анализ побед, поражений и ошибок — это про него. Конечно, яркие голы, которые он забивал, навсегда останутся в истории «Пари НН», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

«Пари НН» объявил об уходе 22-летнего полузащитника в «Ференцварош» 17 января. В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Он выступал за «Пари НН» с 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-pari-nn-yarkie-goly-sevikyana-navsegda-ostanutsya-v-istorii-kluba/
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Давид Мелик-Гусейнов
Эдгар Севикян
0
Читайте также
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Оренбург» продлил контракт с голкипером Сысуевым
Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу над «Динамо» из Самарканда
Психолог Гущин считает, что перевод Кругового во вторую команду «Зенита» пойдет ему на пользу
Лещук продлил контракт с «Динамо» до 2028 года
Агент новичка «Балтики» Андраде: «Опасений при переезде не было. Калининград — хорошее место для жизни»
Агент Арбузова — о том, что игрок не упомянул тренерский штаб в прощальном письме: «Ярослав благодарен всем, кто работал в ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Кастаньо подпишет четырехлетний контракт с «Краснодаром»

Лещук продлил контракт с «Динамо» до 2028 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости