Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Яркие голы Севикяна навсегда останутся в истории клуба»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, чем ему запомнился полузащитник Эдгар Севикян, перешедший в «Ференцварош».

«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что Эдгар пока не забывался, чтобы чем-то запомниться. Еще вчера утром он был членом нашей команды, нашего клуба. Его отличительная черта — спокойствие. Севикян редко проявлял свои эмоции, хотя на поле, когда у него что-то получалось или не получалось, он мог это показать. Эдгар — глубоко переживающий за себя, за свою игру человек. Самокопание, постоянный анализ побед, поражений и ошибок — это про него. Конечно, яркие голы, которые он забивал, навсегда останутся в истории «Пари НН», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

«Пари НН» объявил об уходе 22-летнего полузащитника в «Ференцварош» 17 января. В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Он выступал за «Пари НН» с 2022 года.