Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:50

Лещук продлил контракт с «Динамо» до 2028 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение с 27-летним вратарем рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне воспитанник «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

Источник: ФК «Динамо»
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
3
1
Читайте также
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Оренбург» продлил контракт с голкипером Сысуевым
Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу над «Динамо» из Самарканда
Психолог Гущин считает, что перевод Кругового во вторую команду «Зенита» пойдет ему на пользу
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Яркие голы Севикяна навсегда останутся в истории клуба»
Агент новичка «Балтики» Андраде: «Опасений при переезде не было. Калининград — хорошее место для жизни»
Агент Арбузова — о том, что игрок не упомянул тренерский штаб в прощальном письме: «Ярослав благодарен всем, кто работал в ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Яркие голы Севикяна навсегда останутся в истории клуба»

Психолог Гущин считает, что перевод Кругового во вторую команду «Зенита» пойдет ему на пользу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости