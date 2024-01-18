Лещук продлил контракт с «Динамо» до 2028 года

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение с 27-летним вратарем рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне воспитанник «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.