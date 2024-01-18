Источник: Кастаньо подпишет четырехлетний контракт с «Краснодаром»

Футболист сборной Колумбии Кевин Кастаньо подпишет четырехлетний контракт с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 18 января футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «быками» сроком на 4 года.

Ранее «Краснодар» объявил, что Кастаньо стал игроком российской команды. Ранее он выступал за мексиканский «Крус Асуль».