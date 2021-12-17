Мележиков: «Спартак» сделает все, чтобы Ваноли было комфортно работать"
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб сделает все для того, чтобы новому главному тренеру команды Паоло Ваноли было комфортно выполнять свою работу, а также высказался о работе красно-белых по поиску нового спортивного директора.
«Клуб сделает все для комфортной работы специалиста. Что касается структуры клуба, мы столкнулись с ее нарушением в августе, когда ушел спортивный директор. На сегодняшний день мы на завершающей стадии формирования спортивного блока. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Сейчас не хотел бы называть фамилии. Это важное недостающее звено. Не по нашей вине это дело затянулось, подбор спортивного директора — это важный момент.
Мы вели определенные консультации, есть некоторые договоренности. Упиралось все в некоторые организационные моменты, связанные с освобождением. Кандидат принимал участие в переговорах с Паоло, одобрил его кандидатуру и готов оказывать ему поддержку в подборе команды и организации спортивной деятельности. Вопрос здесь — обычно спортивный директор назначает тренера. А сейчас сначала пришел тренер, а потом уже спортивный директор. Контакты с семьей, безусловно, были. И без обоюдного положительного впечатления, наверное, соглашения бы не состоялось», — сказал на пресс-конференции Мележиков.
«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год. Ранее красно-белых возглавлял Руй Витория, который работал с командой с мая нынешнего года. 15 декабря московский клуб сообщил об увольнении португальца.
Предыдущим спортивным директором «Спартака» был Дмитрий Попов, который покинул клуб в начале августа нынешнего года.
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